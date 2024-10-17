Trabzon heyeti Tiflis'te ziyaretlerde bulundu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığındaki heyet, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mihail Sarjveladze ve Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tiflis-Trabzon karşılıklı uçak seferlerinin 23 yıl aradan sonra yeniden başlaması nedeniyle Trabzon protokolünden oluşan heyet Gürcistan'a gitti.

Bakanlar Sarjveladze ve Darchiashvili'yi ziyaret eden heyet, sağlık turizmine yönelik gelişmeler ve iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gibi konu başlıklarını ele aldı.