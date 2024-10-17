Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, TSYD Trabzon Şubesi yöneticileriyle bir araya geldi

Ziyarette, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kılıç da Doğan'a ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Doğan'a iadeiziyarette bulundu.

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