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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, TSYD Trabzon Şubesi yöneticileriyle bir araya geldi

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:12
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, TSYD Trabzon Şubesi yöneticileriyle bir araya geldi
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Doğan'a iadeiziyarette bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, Kılıç ve yönetimine başarılar diledi.

        Kılıç da Doğan'a ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

        Ziyarette, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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