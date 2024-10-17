Suudi Arabistan'dan sosyal medya fenomenleri Trabzon'a geldi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Suudi Arabistan'dan gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Suudi Arabistan'dan gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladı.
TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'dan TTSO meclis üyesi Ahmet Akyüz'ün organizasyonuyla gelen sosyal medya fenomenleri, televizyoncu ve sanatçıların olduğu grup TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.
Çelebi, Türk ve Karadeniz misafirperverliğiyle Körfez ülkelerinden gelecek turistleri ağırlamak istediklerini belirtti.
Akyüz ise Karadeniz Bölgesinin Körfez ülkelerine tanıtımının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Suudi Arabistan'dan aralarında sosyal medya fenomenleri, televizyoncular ve sanatçıların olduğu bir grubu Trabzon'da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.