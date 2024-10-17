Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat sektörü Kuzey Makedonya'da tanıtıldı

Yapı ve inşaat sektörünün tanıtımına yönelik Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), Kuzey Makedonya'ya ticaret heyeti programı düzenlendi.

DKİB'ten yapılan yazılı açıklamada, DKİB organizasyonunda, 15 firmadan 20 temsilcinin katılımıyla 13-19 Ekim'de Kuzey Makedonya ve Kosova'ya yönelik yapı malzemeleri sektörü ticaret heyeti programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Programın ilk kısmı olan Kuzey Makedonya ayağının tamamlandığı aktarılan açıklamada, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan başkanlığında gerçekleştirilen programa, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Furkan Eren ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya'nın da katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında yapılan ziyaret ve ikili iş görüşmelerine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İthalat ve işbirliği talebi bulunan 110 yerel firma ile inşaat sektöründe iştigal eden 15 firmamız arasında 200'den fazla da ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ve gerçekleştirilen nitelikli iş görüşmeleri firmalarımızın memnuniyetini artırırken, bu etkinlikle Türk firmalarının Kuzey Makedonya pazarındaki varlıkları güçlendirilmiş ve daha sıkı ticari ilişkiler kurulması için değerli bir adım atılmış oldu."