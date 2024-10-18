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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, ilçe belediye başkanları ve taraftar derneğiyle buluştu

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları ve Farozlular Taraftarlar Derneği ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:39
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, ilçe belediye başkanları ve taraftar derneğiyle buluştu
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları ve Farozlular Taraftarlar Derneği ile bir araya geldi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan ve beraberindekiler, Trabzon'daki belediyelerin başkanları ile kahvaltıda buluştu.

        Programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Sibel Alemdaroğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ve Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık katıldı.

        Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Farozlular Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

        Doğan'ın meşalelerle karşılandığı ziyarette, Dernek Başkanı Emrah Urcu ve taraftarlar yer aldı.

        Urcu, ziyaretin anısına Doğan'a plaket takdim etti. Doğan ise taraftarların formalarını imzaladı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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