PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da başladı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyona için 23 araç kayıt yaptırdı.

Akçaabat Belediyesi önünde bir araya gelen araçlar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı ile protokol üyelerinin start vermesiyle çıkış yaptı.

Başkan Ekim, yarışların kazasız geçmesi temennisinde bulundu.