Çaykara'da mangala yarışması yapıldı

Yarışmada, Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencisi Buğra Ağırman birinci, Zeki Bilge Ortaokulu öğrencisi Hasan Ersin ikinci, Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencisi Zeynep Güner ise üçüncü oldu.

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