Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9. haftasında yarın saat 16.00'da Trabzonspor'un Papara Park'ta, RAMS Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmayı hakem Zorbey Küçük yönetecek.
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