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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:21
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesinde Z.T.B'nin evine operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, tütün ve kağıda emdirilmiş 260 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 fişek ele geçirildi.

        S.O'nun evinde yapılan aramalarda ise 317 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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