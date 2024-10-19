Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

S.O'nun evinde yapılan aramalarda ise 317 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, tütün ve kağıda emdirilmiş 260 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 fişek ele geçirildi.

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