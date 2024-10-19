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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçi), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+4 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Banza

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 75 Figueiredo), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Berat Özdemir, Kemen (Dk. 75 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)

        Gol: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 56 Kemen, Dk. 73 Crespo, Opoku (Maç bitimi) (RAMS Başakşehir)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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