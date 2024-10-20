Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması yaptı.

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