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        Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:18
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        Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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