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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:34
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının yıl boyunca sürdürülebilir bir turizm sezonu oluşturmak ve Trabzon'u daha fazla ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu belirtti.

        Son yıllarda Trabzon'un turizmde önemli bir ivme kazandığına işaret eden Genç, "Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin artışı, şehrimizin cazibesini artırmıştır. Tiflis uçuşlarının başlatılması, turizm çalışmalarımızda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Gürcistan, Trabzon'a gelen ilk 10 pazar arasında 8'inci sırada yer alıyor, seferlerin artmasıyla daha üst sıralara çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Genç, Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu eşsiz şehrin turizm potansiyelini artırmak ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Yenilenen havaalanımız sayesinde misafirlerimizin şehrimize ilk adımlarını attıkları andan itibaren memnuniyetlerini sağlamayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun gayretleriyle farklı lokasyonlardan şehrimize uçak seferleri yapılmakta. Trabzon, yalnızca kültürel geziler değil, aynı zamanda festivaller, yerel mutfak deneyimleri ve diğer birçok aktivite ile turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Uluslararası arenada Trabzon'u hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz."

        Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi mirası ve zengin kültürel dokusunun, şehrin turizmdeki yerini güçlendireceğini ifade eden Genç, "Ortahisar Belediye Başkanlığımda binlerce vatandaşın uğrak yeri olan Tünel Akvaryum ile Seyir Terası'nı şehrimize kazandırdık. Hem yerli hem de yabancı turistler için çekici bir destinasyon oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, uluslararası işbirliklerini geliştirerek şehrin tanıtımını daha da güçlendireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yakın zamanda Sırbistan ve Macaristan'da önemli girişimlerde bulunduk. Şimdi ise Gürcistan ile işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Tiflis gibi önemli pazarlarla ilişkilerimizi güçlendirerek Trabzon'un turizmdeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Tiflis-Trabzon karşılıklı uçak seferlerinin başlaması çok kıymetli bir adım oldu. Tiflis'te çok önemli görüşmeler yaptık. İşin bu aşamaya gelmesine katkı sunan bütün paydaşlara ve gösterdikleri özel gayret için Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy hanımefendi ile kızı Ahsen Aydın hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sağlık turizmi potansiyelimizi ön planda tutarak, Gürcistan'dan daha çok misafirimizi ağırlamayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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