Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ'de Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde kurulan Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ'de Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde kurulan Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin yalnızca KTÜ'ye değil, ülkenin depremle mücadele stratejisine de önemli katkılar sunacağını söyledi.

        Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bugün resmi açılışının yapıldığını dile getiren Çuvalcı, "Daha önce de araştırmalarımızı sürdürüyor olsak da bugün çok daha modern ve işlevsel bir mekan kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde böyle güzel bir mekan bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle bu projeye desteğimizi baştan beri esirgemedik." ifadesini kullandı.

        Çuvalcı, yaklaşık 1,5 yıl önce YÖK Başkanlığına projelerini sunduklarını, YÖK Başkanının da bu girişimin bir enstitü çatısı altında yapılandırılmasını önerdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "KTÜ senatosu olarak bu öneriyi kabul ettik. Şu anda süreç YÖK'te onay bekliyor. Kurulacak enstitü, ülkemize daha büyük faydalar sağlayacak. Medikal kurtarmadan lojistiğe, endüstriden yapı sağlığına kadar pek çok disiplin bu yapının bir parçası olacak. Biz KTÜ olarak her alanda iş birliğini önemsiyor ve bu ortak çalışmaların hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        - "Yetkin ve bilgili uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

        Üniversitelerin temel görevinin bilgi üretmek ve öğrenci yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, "KTÜ olarak yalnızca teorik bilgiye değil, uygulamalı eğitime de büyük önem veriyoruz. Yapı sağlığı merkezimiz, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eşsiz bir fırsat sunacak. Buraya gelen öğrenciler, yapısal sağlığı ve depreme yönelik önlemleri sahada deneyimleyecekler. Bundan böyle, bu konuda daha yetkin ve bilgili uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Prof. Dr. Çuvalcı, milli ve yerli üretimin önemine de işaret ederek, "Bir ambargo veya kriz durumunda dahi ihtiyacımız olan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olmalıyız. Bu doğrultuda, araştırmalarımızda düşük maliyetli, yerli çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz." dedi.

        - "Ülkemizin ilk Yapı Sağlığı İzleme Merkezini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

        Merkezin müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da merkezin bilimsel çalışmaları, deprem sonrası yürütülen faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        TÜBİTAK destekli projeler kapsamında deprem ve mühendislik yapılarının izlenmesi alanında geliştirdikleri yerli yazılımlar için 2 patent başvurusu yaptıklarını aktaran Altunışık, ayrıca Kahramanmaraş depremleri sonrası yapay zeka teknolojilerini kullanarak hasar tespiti çalışmalarında önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti.

        Rize-Artvin Havalimanı ve Yusufeli Barajı gibi kritik yapıları izlediklerini de vurgulayan Prof. Dr. Altunışık, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geleceğe yönelik projelerimizde kamu binalarının izlenmesini ve dijital teknolojilerle entegrasyonu hedefliyoruz. Ekibimiz, Bilim Kahramanları Ödülü, TÜBA Ödülü, ODTÜ Bilim Ödülü ve TEKNOFEST Grand Prix gibi prestijli ödülleri kazandı. Ülkemizin bilimsel altyapısını güçlendirmek için daha pek çok projeye imza atacağız."

        Konuşmaların ardından açılış töreni kurdele kesimi ve merkezin gezilmesiyle sona erdi​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, KTÜ'd...
        Türkiye'nin ilk Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, KTÜ'd...
        Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Kekemelik erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülüyor
        Kekemelik erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülüyor
        Golleriyle katkı veren Edin Visca'nın "Dalya" demesine bir kaldı
        Golleriyle katkı veren Edin Visca'nın "Dalya" demesine bir kaldı
        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı