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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara ilişkin 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:59
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara ilişkin 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi
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        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı.

        Aynı olaylar ile ilgili futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve o dönem Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında da dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderme kararı alındı.

        Eski Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın da dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

        Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

        Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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