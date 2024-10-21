Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara ilişkin 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylara ilişkin, 4 futbolcu ile 23 taraftarın dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderilme kararı alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı.