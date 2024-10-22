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        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:22
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        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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