Trabzon'da "delirten ağrı"dan ameliyatla kurtuldu

Trabzon'da yüzünde sinir ağrısı çeken 54 yaşındaki Zübeyda Karabinaoğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karabinaoğlu, bir süre önce yüzünde şiddetli ağrılar nedeniyle, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu.

Op. Dr. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Karabinaoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

Karabinaoğlu, 8 Ekim'de Topsakal ve ekibinin yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.