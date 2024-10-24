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        Trabzon'da "delirten ağrı"dan ameliyatla kurtuldu

        Trabzon'da yüzünde sinir ağrısı çeken 54 yaşındaki Zübeyda Karabinaoğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:44
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        Trabzon'da "delirten ağrı"dan ameliyatla kurtuldu
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        Trabzon'da yüzünde sinir ağrısı çeken 54 yaşındaki Zübeyda Karabinaoğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Karabinaoğlu, bir süre önce yüzünde şiddetli ağrılar nedeniyle, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu.

        Op. Dr. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Karabinaoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

        Karabinaoğlu, 8 Ekim'de Topsakal ve ekibinin yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Topsakal, Karabinaoğlu'nun trigeminal nevralji nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde ağrılarından dolayı konuşamıyordu. Yaptığımız tetkikler sonucu ameliyat olmasına karar verdik. Ameliyat sonrası bir hafta hastanede kaldı, yaptığımız kontrollerde şu anda gayet iyi durumda, normal hayatına döndü." dedi.

        Daha önce aynı şikayetlerle başvuran bir hastayı sağlığına kavuşturduklarını anlatan Topsakal, "Bu tür şikayetleri yaşayarak hastanemize başvuran hastalarımızın rahatsızlıklarını giderebilmek adına başarılı operasyonlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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