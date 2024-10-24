KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, buluşçu akademisyenleri tebrik etti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) düzenlenen ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda ödül alan akademisyenleri kutladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında 9'uncusu düzenlenen fuarda, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezince desteklenen ve tüm süreçleri yürütülen 10 buluş değerlendirmeye alındı.

KTÜ akademisyenlerinden ve Trabzon TEKNOKENT firmalarından Dynamic Academy Kurucusu Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ile Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur tarafından geliştirilen "Titreşime Dayalı Yapı Sağlığı İzlemesinde Derin Öğrenme Tabanlı Anormallik Tespit Sistemi" başlıklı buluş, fuarın en prestijli ödülü olan "Grand Prix" ödülünü kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur ve Dr. Ebru Kalkan Okur tarafından geliştirilen "Mühendislik Yapılarında Gerçek Zamanlı Dinamik Karakteristiklerin Otomatik Takip Yöntemi" başlıklı patent ise altın madalya ile ödüllendirildi. KTÜ'ye bir diğer altın madalya, "Gemilerde Denge Kontrolüne İlişkin Bir Sistem" başlıklı buluşa sahip Doç. Dr. Emre Peşman, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ölmez, Dr. Öğr. Üyesi Hasan İslam Çopuroğlu, Araştırma Görevlisi Mehmet Zeki Şener tarafından kazandırıldı.