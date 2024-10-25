Trabzon'da 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Operasyon kapsamında V.K'nin evi ve buranın eklentilerinde yapılan aramada, 7 kilo 142 gram kubar esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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