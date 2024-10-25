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        Trabzon'da 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 142 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:45
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        Trabzon'da 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 142 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında V.K'nin evi ve buranın eklentilerinde yapılan aramada, 7 kilo 142 gram kubar esrar bulundu.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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