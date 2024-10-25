Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadeleye devam ediliyor

        Ortahisar Belediyesince kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla ilaçlama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadeleye devam ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediyesince kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla ilaçlama başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince Kavala Mahallesi'nde 1500 litre ilaç kullanarak zararlının yayılma alanlarındaki 500 konut, 200 ahır ve kömürlük ilaçlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kahverengi kokarca ile etkin mücadele için 87 mahalle muhtarıyla çalışma yapacaklarını belirtti.

        Kaya, zararlıya karşı etkin mücadele seferberliğinde ilaçlama, bilinçlendirme ve feromonlu tuzak desteği sağlayacaklarını ifade ederek, "Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle bölgemizde ciddi bir mücadele yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'in önemli yapıları 24 saat izleniyor
        Doğu Karadeniz'in önemli yapıları 24 saat izleniyor
        Trabzonspor'da hedef sezonun ilk deplasman galibiyeti
        Trabzonspor'da hedef sezonun ilk deplasman galibiyeti
        Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Trabzon'da 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi
        Trabzon'da 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi
        Trabzon'da amatör lig maçında futbolcular TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını...
        Trabzon'da amatör lig maçında futbolcular TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını...
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü