Trabzon'da 14 ülkeden öğrencinin katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi

Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören 14 ülkeden 136 öğrencinin mücadele ettiği "Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Mısırlı öğrenciler oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'na bağlı Trabzon Uluslararası Öğrenciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği turnuva, 7 gün sürdü.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Çad, Filistin, Kamerun, Mısır, Somali, Sudan, Suriye, Katar, Yemen, Etiyopya ve İranlı öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Toklu Futbol Sahası'nda mücadele etti. Müsabakada Mısırlı öğrenciler şampiyonluğu elde ederken, Yemenliler ikinci, Sudanlılar üçüncü, Azerbaycanlılar ise dördüncü oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, turnuvanın uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağladığını belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı da sporun birleştirici gücünün olduğuna işaret ederek, kurum olarak her zaman öğrencilerin hizmetinde olduklarını ifade etti.