Trabzon'da "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi yapıldı

Trabzon'da, Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformunca "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yürüyüşün ardından mitingde konuştu.

Koçak, "Biz kamu emekçileri sendikalarında örgütlü olan kamu emekçileri biliriz ki para yenmez, biliriz ki para su değildir, yaşam olmaz. Biliriz ki para çocuklarımızı iyileştirmez. Biz biliriz ki derelerimiz ve topraklarımız ranta kurban edildiğinde burada kazanan asla biz olmayız." dedi.