Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi yapıldı

        Trabzon'da, Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformunca "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformunca "Yaşam Alanlarımıza, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

        Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yürüyüşün ardından mitingde konuştu.

        Koçak, "Biz kamu emekçileri sendikalarında örgütlü olan kamu emekçileri biliriz ki para yenmez, biliriz ki para su değildir, yaşam olmaz. Biliriz ki para çocuklarımızı iyileştirmez. Biz biliriz ki derelerimiz ve topraklarımız ranta kurban edildiğinde burada kazanan asla biz olmayız." dedi.

        Yürüyüş ve mitinge, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, platform üyeleri ile çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da öğrencilere yönelik doğa etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da öğrencilere yönelik doğa etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu devam ediyor
        Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu devam ediyor
        Hamsi yılın 9 ayında 20 ülkede alıcı buldu
        Hamsi yılın 9 ayında 20 ülkede alıcı buldu
        Of'ta söyleşi düzenlendi
        Of'ta söyleşi düzenlendi
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı
        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı