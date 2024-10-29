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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:28
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 5 bin, VIP Platinum A/C 4 bin 500, VIP Gold 3 bin 750, VIP Silver 3 bin, Batı tribün 1250, Doğu üst tribün 900, Fırtına tribün 800, Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

        Öte yandan, taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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