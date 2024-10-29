Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Trabzon'un Of, Şalpazarı ve Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of, Şalpazarı ve Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Of ilçesindeki etkinlikler, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Belediye binası önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Kaymakamı Demirer, Garnizon Komutanı Teğmen Alperen Kurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Öğrencilerin, "Cumhuriyet" konulu kompozisyon ve şiirler okuduğu törende, sporcular gösteri yaptı.

        Kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

        Şalpazarı ilçesinde ise Kaymakam Semih Memiş, makamında tebrikleri kabul etti.

        Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

        Çaykara ilçesinde de Kaymakam Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        İlçe Stadyumunda organize edilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Erbek ve Belediye Başkanı Tok, vatandaşların bayramı kutladı.

        Tören, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
        Antalya-Rize arasında gerçekleştirilecek direkt uçuşların biletleri satışa...
        Antalya-Rize arasında gerçekleştirilecek direkt uçuşların biletleri satışa...
        Trabzon'da 29 Ekim coşkusu; 'Bayrak dede', Türk bayrağını elinden hiç bırak...
        Trabzon'da 29 Ekim coşkusu; 'Bayrak dede', Türk bayrağını elinden hiç bırak...
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzon'da ortaokul öğrencileri kuşları korumak için proje hazırladı
        Trabzon'da ortaokul öğrencileri kuşları korumak için proje hazırladı
        Sanatını eğitime adadı
        Sanatını eğitime adadı