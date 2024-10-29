Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çaykara ilçesinde de Kaymakam Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Şalpazarı ilçesinde ise Kaymakam Semih Memiş, makamında tebrikleri kabul etti.

Öğrencilerin, "Cumhuriyet" konulu kompozisyon ve şiirler okuduğu törende, sporcular gösteri yaptı.

Kaymakamı Demirer, Garnizon Komutanı Teğmen Alperen Kurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Belediye binası önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Trabzon'un Of, Şalpazarı ve Çaykara ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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