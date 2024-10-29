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        Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı

        Trabzon'da vatandaşlar, TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) ile TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:36
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        Trabzon'da denizaltı ve sahil güvenlik botu ziyarete açıldı
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        Trabzon'da vatandaşlar, TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) ile TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu'nu ziyaret etti.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) Trabzon Limanı'nda, TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu ise Faroz Limanı'nda ziyarete açıldı.

        Askeri personel, denizaltı ve botu gezen vatandaşlara bilgi aktardı.

        Ailesiyle denizaltını ziyarete gelen Tuğba Yıldırım, "Bugün çocuklarımla Cumhuriyet Bayramı için denizaltını ziyarete geldik. Çok heyecanlıyız, 101. yılı kutlamak çok güzel. İnşallah 100 yıllar daha kutlarız. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz." dedi.

        Öte yandan Trabzon Vosvos Dayanışma Derneğince, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Akyazı mevkisinde bir araya gelen vosvos meraklıları, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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