Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde A.G. ve H.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 2 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 16 fişek ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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