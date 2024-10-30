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        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:57
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        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde A.G. ve H.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 2 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 16 fişek ele geçirildi.

        Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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