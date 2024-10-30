Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

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