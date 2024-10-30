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        Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:23
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        Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, topla teknik ısınma ve sprint çalışması yaptı.

        Antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

        Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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