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        Yazar Mehmet Kartal, Trabzon'da söyleşiye katıldı

        Trabzon'da eğitimci-yazar Mehmet Kartal, okuyucularıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:56
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        Yazar Mehmet Kartal, Trabzon'da söyleşiye katıldı
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        Trabzon'da eğitimci-yazar Mehmet Kartal, okuyucularıyla bir araya geldi.

        Kartal, Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'ndeki bir kitabevinde düzenlenen etkinlikte, yazarlık yolculuğunu anlattı, kaleme aldığı eserlere ilişkin bilgi verdi.

        Katılımcılarla sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Kartal, aralarında şiir kitaplarının da yer aldığı eserlerini imzaladı.

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