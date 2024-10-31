Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'yı ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Doğan'a, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Saral ve Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk eşlik etti.