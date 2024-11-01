Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların mezarına ziyaret
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan, Ulusoy, Erdem ve Özyazıcı'nın mezarlarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.
Doğan'a ziyaretleri sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
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