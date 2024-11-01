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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların mezarına ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:02
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların mezarına ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan, Ulusoy, Erdem ve Özyazıcı'nın mezarlarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.

        Doğan'a ziyaretleri sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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