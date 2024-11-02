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        Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:04
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        Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti.

        Fenerbahçe kafilesini, otelin önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

        Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

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