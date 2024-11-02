Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti.
Fenerbahçe kafilesini, otelin önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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