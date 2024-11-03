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        Ortahisar'da işletme ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı

        Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Ticaret Müdürlüğü ekiplerince ekimde işletme ve okul kantinleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:49
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        Ortahisar'da işletme ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı
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        Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Ticaret Müdürlüğü ekiplerince ekimde işletme ve okul kantinleri denetlendi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Zabıta ekiplerinin geçen ay 304 işletme ve 103 okul kantinini denetlediğini aktaran Kaya, ayrıca Trabzon Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle 104 denetimin gerçekleştirildiğini, 14 iş yerine kapatma cezası uygulandığını vurguladı.

        Kaya, Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren hiçbir konuda mevzuat dışı uygulamalara müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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