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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:21
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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