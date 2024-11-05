"Trabzon kuymağı" coğrafi işaret belgesi aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Çin, en fazla coğrafi işarete sahip ülke dünyada ama Türkiye olarak biz ikinci sırada yer alıyoruz." dedi.

Trabzon kuymağının, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) başvurusu sonucu 2 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi alması dolayısıyla kentteki bir restoranda program düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kuymağın yüzyıllardır yapıldığını belirterek, ürünün coğrafi işaretle tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un gastronomi alanında son yıllarda öne çıktığını, yöresel ürünlerinin coğrafi işaret tescil belgesi aldığını ifade ederek, "13'üncüsü de Trabzon kuymağımız. Bu ürünün bu şehre aidiyetini tescilliyoruz. Kuymak başka yerlerde de var, telkari başka yerlerde de var, hasır başka yerlerde de var ama bunun merkezi coğrafi işaret, öncelikle bunun sicili Trabzon diyoruz. Öncelikle onu teminat altına alıyoruz, bu çok kıymetli markalaşma yolunda." diye konuştu.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Habip Asan ise Türkiye'de coğrafi işaret tesciliyle ilgili çok büyük mesafe katedildiğini vurgulayarak, "1200'ün üzerinde tescil, Avrupa komisyonunda 28 tescil ve bugün burada yapılan Trabzon kuymağıyla ilgili belge töreni son derece önemli." dedi.