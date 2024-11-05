Trabzon'da kurulacak organize sanayi bölgesinde 4 bin kişi istihdam edilecek

Trabzon'un Araklı ilçesine yapılacak Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen programa, Vali Aziz Yıldırım başkanlık yaptı.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi katıldı.

Başkan Genç, projenin Trabzon'un tekstil sanayisinde önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Burada Trabzon'un geleceği için çok önemli bir adım attık. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi sanayi yatırımlarıyla şehrimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza yeni istihdam kapıları açmak için çalışıyoruz. Araklı'ya kurulacak Tekstil İhtisas OSB, Trabzon'un kalkınma sürecine büyük ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Genç, projenin sadece Araklı'yı değil tüm Trabzon'u olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "Burası Trabzon'un beşinci organize sanayi bölgesi olacak ve özellikle tekstil sektörüne yönelik bir ihtisas bölgesi olarak ön plana çıkacak. Bu projeyle 4 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bu sadece ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda Trabzon'un gençleri ve iş arayanları için yeni fırsatlar anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu. Tesisin yaklaşık 18 hektar alan üzerine kurulacağını ve inşaatın 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Genç, şunları kaydetti: