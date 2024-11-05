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        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:44
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        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
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        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerini bağlayan kara yolunun 7'nci kilometresinde, Ağasar 1 köprüsü yakınında heyelan meydana geldi.

        Heyelan sebebiyle kapanan yol, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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