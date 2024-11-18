Uzmanından prematüre bebeklerin sağlıklı geleceği için uzun süreli takip önerisi

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonataloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra da özel ve yakından takip edilmeleri gerektiğini bildirdi.

Hekimoğlu, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu günün öneminin, prematüre doğumlara dikkat çekmek, prematüre bebeklerin sorunlarını dile getirmek ve bu özel bebeklerin gereksinim duydukları sağlık ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebeklere prematüre bebek denildiğini aktaran Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu bebekler gelişimlerini tamamlamadan dünyaya geldikleri için birçok sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle prematüre doğum riski olan gebelerin yeni doğan yoğun bakım konusunda deneyimli yenidoğan yoğun bakım uzmanlarının olduğu merkezlerde doğmaları önemli. Bizim de hastanemizde son zamanlarda sayıları giderek artan yan dal branşlar sayesinde pediatri bölümümüz giderek güçlenmiş durumdadır."

Hekimoğlu, prematüre bebeklerin sık ve uzun süreli takibinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Pediatri bölümünün de desteğiyle çok küçük gebelik haftasındaki, daha 22 haftalık gibi erken doğan prematüre bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde yaşatmaya çalışmaktayız. Bu bebeklerin taburcu olduktan sonra da özel, yakından takipleri gerekmekte. Çocuk nöroloji, gelişimsel pediatri ve fizyoterapi gibi bölümlerle beraber bu bebeklere çocukluk çağına kadar takip etmekteyiz."