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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 39-39 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:22
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 39-39 berabere kaldı.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 21-21 eşitlikle sona erdi. Başa baş geçen ikinci yarıda da iki takım eşitliği bozamayınca maç 39-39 berabere tamamlandı.

        Bu sonuçla bu sezon ilk beraberliğini alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor 7 puanla 10. sırada kalırken, Konya Büyükşehir Belediyespor ise puanını 8'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

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