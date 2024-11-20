Trabzon'da sağlık turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) yürütülen, "Trabzon Sağlık Turizmi Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Trabzon'un gelişen trendinin turizm olduğunu söyledi.

Trabzon'un sağlık turizminde geldiği noktaya dikkati çeken Genç, "Trabzon, ülke genelindeki illerle kıyaslandığında sağlık turizmi noktasında fiziki kapasite, yetkin tabip sayısı, klinik, müdahale, teşhis ve ileri teknoloji konularında ileri seviyede." dedi.

Genç, Bakü'den Trabzon'a Haziran 2023'te başlayan seferlerin önemine işaret ederek, "Haftada 2 kez başlayan seferler şu anda haftada 4'e çıktı. Hem şehrimizi geziyorlar hem de sağlık turizminden istifade ediyorlar. Geçen ay Tiflis'te bu çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Trabzon'a sağlık turizmi için Batum'dan 80 bin civarında kişinin geldiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti: