Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da evinin yolu kardan kapanan astım hastası kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 83 yaşındaki kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da evinin yolu kardan kapanan astım hastası kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Araklı ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 83 yaşındaki kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan astım ve diyaliz hastası 83 yaşındaki Neva Köse rahatsızlandı. Elektrik kesintisi olması nedeniyle şikayetleri artan, yolu kapalı olduğu için de hastaneye ulaştırılamayan Köse'nin yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede yolu ulaşıma açtı.

        Ekiplerin koordinesiyle elektrik bağlantısı da sağlanan evde yaşlı kadına sağlık hizmeti sağlandı.

        Neva Köse'nin oğlu Ahmet Köse, annesinin sürekli oksijen kullandığını belirterek, "Annem için sık sık ambulans çağırıyoruz. Astımın yanı sıra diyaliz hastası. Yol kapalı olunca tedavi imkanlarından mahrum kalıyor. Yol kapanınca çok endişelendik ancak Büyükşehir ekipleri hızlıca harekete geçip yolumuzu açtı. Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekiplerden Allah razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi
        Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi
        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2...
        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2...
        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği
        Uzungöl ve Ayder'de kar güzelliği
        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 10 aylık hamsi ihracatı 12,3 milyon doları aştı
        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil
        Karadeniz'de kar esareti; 442 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil