Trabzon'da evinin yolu kardan kapanan astım hastası kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 83 yaşındaki kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan astım ve diyaliz hastası 83 yaşındaki Neva Köse rahatsızlandı. Elektrik kesintisi olması nedeniyle şikayetleri artan, yolu kapalı olduğu için de hastaneye ulaştırılamayan Köse'nin yakınları durumu yetkililere bildirdi.