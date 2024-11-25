Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

        Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.

        Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11’inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov’a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen’e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk’a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş’e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11’de şans verdi.

        Böylelikle son maçın ilk 11’inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.

        - 4 futbolcu ilk kez

        Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu.

        Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11’de sahaya çıktı.

        Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.

        Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.

        - Lundstram, hastalandı

        Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı.

        Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11’de başladı.

        Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

        - Trabzonspor'da 10 oyuncu kadroda yok

        Trabzonspor’un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı.

        Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.

        Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11’de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.

        Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar gözlendi.

        Her iki takım oyuncuları sahaya "Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankart ile çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç, son yolculuğuna...
        Trabzon'da vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç, son yolculuğuna...
        Trabzon'da kadına yönelik şiddetle mücadelede il koordinasyon toplantısı dü...
        Trabzon'da kadına yönelik şiddetle mücadelede il koordinasyon toplantısı dü...
        Trabzon'da evinin yolu kardan kapanan astım hastası kadına sağlık hizmeti u...
        Trabzon'da evinin yolu kardan kapanan astım hastası kadına sağlık hizmeti u...
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi
        Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi
        Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi
        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2...
        Karadeniz'de kar esareti; 715 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil (2...