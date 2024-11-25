Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11’inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov’a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen’e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk’a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş’e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11’de şans verdi.

Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11’de sahaya çıktı.

Böylelikle son maçın ilk 11’inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.

Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.

Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11’de başladı.

Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.

Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11’de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.