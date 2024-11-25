Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 67 Serdar Saatçi), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Dk. 82 Salih Malkoçoğlu), Visca (Dk. 67 Enis Destan), Cham, Cihan Çanak, Banza (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım)
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Aksel Aktaş), Yusuf Sarı (Dk. 89 Ahmet Yılmaz), Alioui (Dk. 83 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Yusuf Barasi (Dk. 83 Osman Kaynak)
Goller: Dk. 3, 78 ve 84 Cham, Dk. 50 ve 54 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 30 Maestro, Dk. 81 Vedat Karakuş (Adana Demirspor)
TRABZON
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