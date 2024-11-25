Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün kenti etkileyen yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Maçka ilçesinde de Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Muhammed Cham: Uzun süredir bu anı beklemiştim
        Muhammed Cham: Uzun süredir bu anı beklemiştim
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Trabzonspor - Adana Demirspor 5-0
        Trabzonspor - Adana Demirspor 5-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig