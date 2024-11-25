Trabzon'un 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün kenti etkileyen yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.