Trabzon'un mobilya sektörünü gelişimi için Gürcistan'da iş görüşmeleri gerçekleştirildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Trabzon Mobilya Sektörü Kümelenmesi UR-GE Projesi" kapsamında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO ve Mobilyacı İş adamları Derneği tarafından düzenlenen programda, Türk firma temsilcilerinin Gürcistan firmalarıyla yaklaşık 150 görüşme gerçekleştirdiği ve yeni iş birliklerine imza attığı belirtildi.

Otel ve diğer sektörlerdeki firmalarla da iş birliği görüşmeleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin değerlendirmelerine de yer verildi,

Çelebi, projede oda üyesi firmaların uluslararası işbirliklerine imza atmalarına, ihracat yapmalarına olanak tanımaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Mobilya sektörü temsilcilerimizle Gürcistan'da verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. İkili iş görüşmesi etkinliğinde de firmalarımız Gürcistan'daki sektör temsilcileri ile bir araya geldi ve görüşmeler yaptı. Umuyoruz ki bu görüşmeler uzun soluklu iş birlikleri ile sonuçlanır." ifadelerini kullandı.