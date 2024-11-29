Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST'te derece yapan öğrencileri tebrik etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TEKNOFEST 2024'te Türkiye üçüncüsü olan Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencilerini tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'ni ziyaret eden Genç, TEKNOFEST 2024 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Lise Seviyesi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerle buluştu.

Eğitimin her alanında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Genç, "Çocuklarımızın daha fazla imkana sahip olması ve daha büyük merkezlerde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Kodlayap Projesi'nin başarısı doğru yönlendirme ve imkanlarla gençlerimizin neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. İnşallah bu başarılar daha da artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.