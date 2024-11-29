Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST'te derece yapan öğrencileri tebrik etti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TEKNOFEST 2024'te Türkiye üçüncüsü olan Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencilerini tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST'te derece yapan öğrencileri tebrik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TEKNOFEST 2024'te Türkiye üçüncüsü olan Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi öğrencilerini tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'ni ziyaret eden Genç, TEKNOFEST 2024 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Lise Seviyesi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerle buluştu.

        Eğitimin her alanında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Genç, "Çocuklarımızın daha fazla imkana sahip olması ve daha büyük merkezlerde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Kodlayap Projesi'nin başarısı doğru yönlendirme ve imkanlarla gençlerimizin neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. İnşallah bu başarılar daha da artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

        Başkan Genç, Büyükşehir Belediyesince Yenimahalle Fuar Alanı'nda düzenlenen Trabzon Kitap Günleri etkinliğini de ziyaret etti.

        Stantları gezerek öğrencilerle sohbet eden Genç, 72 yayınevi ve 129 yazarın yer aldığı etkinliği geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Trabzon'da seyahat acenteleri temsilcileri bir araya geldi
        Trabzon'da seyahat acenteleri temsilcileri bir araya geldi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Yıldızlı'daki içme suyu hattı çal...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Yıldızlı'daki içme suyu hattı çal...
        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi
        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi
        Akçaabat'ta Adalet Sarayı inşaatı devam ediyor
        Akçaabat'ta Adalet Sarayı inşaatı devam ediyor
        Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurulu başlıyor
        Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurulu başlıyor
        Trabzonspor ile Alanyaspor 17'nci randevuda
        Trabzonspor ile Alanyaspor 17'nci randevuda