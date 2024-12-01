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        Trabzonspor'un olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı

        Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısının ikinci günü, oy verme işlemiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:59
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        Trabzonspor'un olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı
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        Trabzonspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısının ikinci günü, oy verme işlemiyle başladı.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak giriyor.

        Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

        Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

        Divan Başkanı Hakan Orhan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın oylama öncesi bir konuşma yapmayacağını duyurdu.

        15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 16.00'da tamamlanacak.

        Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

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