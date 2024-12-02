Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Trabzon'da karşılanması sırasında "Ortahisar'a da kayyum atanır mı? Atanırsa çok güzel olur." şeklindeki diyalogların AK Partili bir siyasetçi tarafından kendilerine iletildiğini ve bu sözlere tepki koyduğunu belirtti.