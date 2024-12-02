Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Trabzon'da karşılanması sırasında "Ortahisar'a da kayyum atanır mı? Atanırsa çok güzel olur." şeklindeki diyalogların AK Partili bir siyasetçi tarafından kendilerine iletildiğini ve bu sözlere tepki koyduğunu belirtti.

        Bakan Uraloğlu ile konuyu görüştüklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Sayın Uraloğlu bulunduğu ortamda kesinlikle böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Bizi iyi tanıdığını ve asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Ben de 'Sayın Bakan siz duymamış olabilirsiniz ama konu konuşulmuş ve bize aktarıldı.' dedim. Bu tür diyalogların Trabzon'a zarar verdiğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğumu ilettim. Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum. Milletimizin iradesini ve demokrasiyi tanımayan bu tür sözleri kabul etmek mümkün değildir. Ortahisar'da önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş seçmenler de dahil, farklı siyasi kimliklere sahip 82 bini aşkın vatandaşımızın oyuyla, tarihi bir oy oranı ve destekle belediye başkanı seçildik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor
        Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor
        Trabzonspor'un olağan genel kurulu
        Trabzonspor'un olağan genel kurulu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın i...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın i...
        Kara saplanan minibüsüne belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı
        Kara saplanan minibüsüne belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki
        Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan delegelere seslend...
        Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan delegelere seslend...