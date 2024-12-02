Trabzon Valisi Yıldırım'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, engelli olmanın, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm toplumun ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olduğuna işaret eden Yıldırım, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlıklarını göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmektedir. " ifadelerini kullandı.