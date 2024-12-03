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        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:43
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        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve engelli dernekleri iş birliğinde organize edilen program kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve beraberindekiler, buradaki el sanatları sergilerini gezdi, ardından engelli öğrencilerin dans gösterileri ile tiyatro oyununu izledi.

        Engellilerin herkesi emanet olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Gördüğünüz gibi engeller hep kafada, zihinde yoksa onların da hem yapabilecekleri işler var, hem toplumun içinde önemli özel bir yerleri var." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Engelli yavrularımız bize emanet. Şehrin yöneticileri olarak onların toplumsal yaşamını kolaylaştırmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Özel bireylerimiz konusunda fedakar annelerin ellerinden öpüp saygıyla önlerinde eğiliyorum." diye konuştu.

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