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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyundan keyif alıp, seyirciye keyif veren, güven veren bir yapıya geçemediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:02
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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyundan keyif alıp, seyirciye keyif veren, güven veren bir yapıya geçemediklerini söyledi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başımız eğik, yine üzgün vaziyetteyiz. Hem kendi adımıza, oyuncularımız adına hem de taraftar adına üzgün ayrıldık." dedi.

        Karşılaşmada bu sonucu beklemediğini ifade eden Güneş, "Ama bunu sık sık yaşadık geldiğimizden beri. Düşündüğümüz o badireyi tam atlatamadık. Bugün sahaya çıktığımızda da duruş olarak doğruyduk. Sahanın bütünlüğü içerisinde pozisyonlarımız iyi ama yavaş tempoda oynadığımız için rakibin işine gelen bir oyundu. Yediğimiz ilk gol yine bizim hatamızla. İkinci gol keza 2-1’den sonra o golü yedik, bunu yapıyoruz. Önde baskı yaptığımız zaman kontraya yakalanınca gol yemeyi anlıyorum o da oldu da yerleşik savunmadayken gol yiyoruz. Bunu çok maçta yaptık, yine aynı şey oldu 2-1 galipken. Goller kaçırdık." diye konuştu.

        Güneş, ikinci yarı daha iyi oynadıklarını kaydederek, "Tempo daha hızlı daha hareketliydi. Baskılıydık. 2-1’den sonra 3-1 olabilirdi. Oyunun geneline bakarsak artıları fazla olan ama sonuç olarak berabere kaldığımız bir maç. Hücumda ve savunmadaki hatalarımız bize pahalıya mal oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyun olarak geçmişe göre daha iyi şeyler gördüğünü ifade eden Güneş, "Evet takımda büyük bir değişim oldu ideal bir 11’i sürekli üst üste oynatamadık. Onun da sıkıntıları var. Takım daha fazla gençleşti. Ama bugün kazanmakla çok şey kazanacağımızı düşünüyorduk. Sadece puan açısından değil çünkü puanı bir tarafa bıraktık. Oyun gücünü, oynadığımız oyundaki moral değerlerini, birbirini tamamlama anlayışının sonuçla daha güçleneceğini düşündük. Bundan asla vazgeçmemek lazım. Vazgeçmeyeceğiz. Trabzonspor, bu kadrosuyla daha iyi oynayacak bir yapıya gelecek. İkinci yarıdaki iştahımız, hızlı oynama düşüncemiz, rakibi bunaltacağımız oyunla bulacağımız pozisyonlarla iyi bir yere geliriz. Tersi daha çok dağılmaya sebep olur." şeklinde konuştu.

        Tekrar ayağa kalkmak için oyunu geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

        "Oyun kalıbımız var. Hücumda daha iyiyiz, rakibi oradan çıkarmamamız gerekiyor ve dinamik bir takım olarak oynayacağız. Şuur altında oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlar, onun verdiği travmalar önde de olsak, geride de olsak bir huzurlu, rahat, oynadığımız oyundan keyif alıp seyirciye keyif veren, güven veren bir yapıya geçemedik. Bu da oyunda görülüyor."

        Güneş, Galatasaray maçına ilişkin "Bugün moral bozukluğu ile başımız eğik sahadan ayrıldık. Trabzonspor, Galatasaray maçına çıkıp kendi oyununu oynamak durumunda. Hayat, maçlar devam ediyor. Kasımpaşa bugün savaşarak puan aldı. Kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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